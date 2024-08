Giá hồ tiêu hôm nay (23-8): Cao nhất 145.000 đồng/kg

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giá hồ tiêu hiện ở mức 144.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua; tại Bình Phước, giá hồ tiêu hôm nay ở mức 144.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Như vậy, giá hồ tiêu hôm nay tăng ngày thứ 4 liên tiếp, mức tăng đồng loạt 1.000 - 2.000 đồng/kg, đưa giá lên mức cao mới 145.000 đồng/kg tại khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông.