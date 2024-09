Giá hồ tiêu hôm nay tại các vùng trọng điểm tăng, giảm trái chiều 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua và giao dịch quanh mốc 149.000-151.000 đồng/kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông là 151.000 đồng/kg. Theo đó, giá hồ tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 151.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 150.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu Đắk Nông hôm nay ở mức 151.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu hôm nay (22-9): Tăng, giảm trái chiều. Ảnh minh họa: TTXVN

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại Bình Phước giá hồ tiêu hôm nay ở mức 150.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu ở mức 149.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Như vậy, sau một ngày tăng đồng đều ở các địa phương, giá hồ tiêu trong nước hôm nay biến động trái chiều tăng, giảm 1.000 đồng/kg ở các địa phương trọng điểm ngày thứ 2 liên tiếp. Giá hồ tiêu cao nhất ở mốc 151.000 đồng/kg. Cập nhật giá hồ tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức đạt 7.715 USD/tấn, giá hồ tiêu trắng Muntok ở mức 9.305 USD/tấn . Giá hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.900 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 8.800 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của nước này đạt 11.200 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen Việt Nam giao dịch ở mức 6.800 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức 7.100 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ở mức 10.150 USD/tấn. THẾ TRUYỀN