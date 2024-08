Giá hồ tiêu hôm nay (17-8): Cao nhất 137.000 đồng/kg

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay giảm 2.500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giá hồ tiêu hiện ở mức 136.000 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg so với ngày hôm qua; tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu hôm nay ở mức 136.000 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Như vậy, sau 2 ngày tăng liên tiếp, giá hồ tiêu trong nước hôm nay tiếp tục giảm phiên thứ 2 ở các địa phương trọng điểm, mức giảm 2.000 - 2.500 đồng/kg, ghi nhận mức giá cao nhất 137.000 đồng, dao động ở vùng giá 136.000 - 137.000 đồng/kg.