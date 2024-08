Giá hồ tiêu hôm nay (11-8): Tăng trở lại vào những ngày cuối tuần

Giá hồ tiêu đầu giờ sáng nay tăng 500 đồng/kg tại một số địa phương so với cùng thời điểm hôm qua. Thị trường có ngày tăng thứ 3 liên tiếp. Tổng kết tuần, giá hồ tiêu trong nước giảm trung bình 5.000 đồng/kg. Thị trường giảm mạnh vào 3 ngày đầu tuần và tăng trở lại những ngày cuối tuần.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam tổng kết, giá tiêu nội địa trung bình tháng 7-2024 đạt 150.000 đồng/kg, tăng 82,9% so với thời điểm tháng 1 và tăng 120,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tính trung bình giá tiêu đen tháng 7-2024 tăng 66,5% so với năm 2023.

Trong khi đó, giá xuất khẩu giá xuất khẩu hồ tiêu đen tháng 6-2024 đạt 5.067 USD/tấn, tăng tới 31,6% so với tháng 1-2024 đạt 3.851 USD/tấn. Trung bình 6 tháng qua, giá xuất khẩu tiêu đen tăng 17,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung thiếu hụt do sản lượng thu hoạch giảm ở Việt Nam và Brazil là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc giá tiêu tăng trong quý 2-2024.