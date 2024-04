Giá hồ tiêu đồng loạt tăng

Tại khu vực Đông Nam Bộ giá hồ tiêu hôm nay cũng tăng mạnh. Theo đó, giá hồ tiêu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua để đạt mức 98.000 đồng/kg; giá hồ tiêu Bình Phước tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua, để lên mức 98.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Tây Nguyên giá hồ tiêu Đắk Lắk tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng/kg so với hôm qua để đạt mức 98.000 đồng/kg; giá hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) tăng 2.500 đồng/kg lên mức 97.000 đồng/kg, giá hồ tiêu Đắk Nông hôm nay tăng tiếp 2.000 đồng/kg lên mức 97.000 đồng/kg.

Tính chung trong quý I-2024, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 57.000 tấn, trị giá 236 triệu USD, giảm 25% về lượng, nhưng tăng 1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 3, giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của Việt Nam đạt mức 4.305 USD/tấn, tăng 6,3% so với tháng 2 và tăng mạnh 44,5% so với tháng 3-2023. Tính chung 3 tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của Việt Nam đạt mức 4.153 USD/tấn, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá hồ tiêu nội địa đang có dấu hiệu chững lại trong tháng 4 sau đợt tăng mạnh kéo dài trong nhiều tháng. Trong khi đó, xuất khẩu hồ tiêu lại có sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái do thiếu vắng nhu cầu mua vào của Trung Quốc.

NGỌC ANH