Giá heo hơi giảm mạnh nhưng người tiêu dùng vẫn phải mua giá cao

Giá thịt heo vẫn rất cao tại các chợ truyền thống.

Cụ thể, chân giò heo 110.000 - 120.000 đồng/kg, nạc xay 120.000 - 130.000 đồng/kg, cốt lết 140.000 - 150.000 đồng/kg, nạc vai 140.000 - 150.000 đồng/kg, ba rọi 150.000 - 160.000 đồng/kg, đuôi heo 180.000 - 200.000 đồng/kg, sườn non 190.000 - 200.000 đồng/kg,…



Theo các tiểu thương, giá cao bởi thương lái bỏ mối cao. Tuy vậy, đôi lúc sức mua vẫn giảm nhiều bởi người tiêu dùng đã chuyển sang chọn mua thịt gia cầm, hải sản để tiết kiệm chi phí.



Một thương lái cho biết bình thường việc bỏ mối chỉ tính chi phí đi đường, nhưng nay do phải ôm thêm chi phí khác trong khâu vận chuyển vì COVID-19 nên phải qua nhiều bước trung gian, khiến giá cao hơn rất nhiều so với trước.



"Ảnh hưởng dịch là một phần, một phần do giãn cách xã hội và các chi phí xét nghiệm liên quan đã khiến không chỉ heo, mà nông sản vẫn bị nghịch lý giá vườn thấp, giá tại chợ tăng cao đến vài trăm lần".



Trong khi đó, giá thịt heo bán lẻ tại các siêu thị và các cửa hàng tiện lợi tại TP.HCM vẫn ở giá cao ngất ngưởng. Thịt đùi heo được bán với giá từ 140.000 - 150.000 đồng/kg, nạc dăm 160.000 đồng/kg, thịt cốt lết 150.000 đồng/kg, sườn non 240.000 đồng/kg… Riêng giá thịt heo của các điểm kinh doanh online cũng tương đương với siêu thị, dù chi phí vận hành thấp hơn.