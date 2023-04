Giá heo hơi chạm đáy: Vì sao người tiêu dùng vẫn phải mua thịt heo giá cao ngất?

Đáng nói, mức giá này cao hơn nhiều so với thời điểm Tết Nguyên đán vừa qua. Lúc đó, giá thịt ba chỉ dao động từ 90.000 - 100.000 đồng/kg, với giá heo hơi tương ứng khoảng 51.000 đồng/kg.

Đắt hơn cả giá thịt heo ở chợ là giá thịt heo trong siêu thị với mức phổ biến khoảng 170.000 - 182.000 đồng/kg, thậm chí có loại còn gần 240.000 đồng/kg, đắt tương đương thịt bò ngoài chợ.

Khảo sát thêm nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch tại Hà Nội, có thể thấy giá thịt heo bán lẻ cũng rất “chát". Chẳng hạn thịt heo ba chỉ, nạc vai, thịt chân giò tại một hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch nổi tiếng vẫn được bán với giá 205.000 đồng/kg. Riêng sườn thăn thì có giá 230.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại một chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch lúc 12h ngày 4/4. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người tiêu dùng tỏ ra băn khoăn, bức xúc trước thực trạng này. Chị Minh Ánh ở Vĩnh Tuy, Hà Nội than: "Cứ nghe thông tin giá heo hơi giảm nhưng trên thực tế chúng tôi vẫn phải mua thịt heo giá cao, có chăng là giảm không đáng kể và cũng rất tùy hứng, tức là thích thì người bán giảm, không thích thì giữ nguyên giá hoặc hôm nay giảm, ngày mai đã tăng trở lại. Mỗi khi chúng tôi hỏi, họ chỉ trả lời rằng do giá nhập vào thế. Tuy nhiên, cụ thể giá nhập như thế nào thì người mua làm sao biết được".

Vì sao giá thịt heo cố thủ?

Thắc mắc về giá thịt heo quá cao và không chịu giảm so với giá heo hơi, PV được anh Trần H., một tiểu thương ở chợ Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) trả lời: “Không có ai quy định giá bán thịt heo ngoài chợ cả, tất cả là do chúng tôi tự cân đối, điều chỉnh và nhìn nhau mà bán. Giá nhập heo mảnh cao thì chúng tôi bán giá cao, giá thịt heo mảnh thấp thì chúng tôi bán thấp. Hiện chúng tôi vẫn phải nhập ở mức cao nên nếu bán ra mức thấp thì chúng tôi lỗ to hoặc chỉ hòa vốn, tức là đi làm không công.

Theo anh H., giá heo mảnh hiện chưa xuống cùng nhịp với giá heo hơi và thường có độ trễ nhất định do thịt heo hơi từ chuồng phải qua tay một, hai thương lái, rồi qua lò mổ, mới đến khâu phân phối bán lẻ là những người bán thịt ngoài chợ như anh H. “Kinh nghiệm của tôi cho thấy, trong trường hợp thịt heo giảm đáy, giữ nguyên mức thấp đó trong khoảng nửa tháng thì may ra thịt heo bán lẻ ngoài chợ mới giảm tương ứng", anh H. dự báo.