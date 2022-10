Giá hành lá tới 70.000 đồng/kg, giá trứng vịt liên tục lập đỉnh

Giá hành lá tăng mạnh

Theo khảo sát của phóng viên Nhịp Sống Kinh Tế, gần đây, giá các loại rau gia vị, đặc biệt là hành lá tăng cao đáng kể. Cụ thể, tại một số chợ khu vực quận Đống Đa, Cầu Giấy (Hà Nội), giá hành lá ở mức 60.000-70.000 đồng/kg, cà chua từ 40.000-50.000 đồng/kg, mùi tàu 4.000-5.000 đồng/mớ, thì là 5.000 đồng/mớ… Như vậy, giá các loại rau đã tăng khoảng 20-30% so với tháng trước.

Theo nhiều tiểu thương, nguyên nhân khiến hành lá tăng giá là do năm nay thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến sản lượng của cây, năng suất giảm một nửa. Ngoài ra, diện tích canh tác cũng giảm trong khi nhu cầu tăng cao nên nguồn cung tạm thời không đủ cầu.

Trứng vịt tăng giá “chóng mặt”

Giá trứng gia cầm tăng mạnh (Ảnh: Báo Giao Thông)

Khoảng hơn 2 tháng gần đây, trứng vịt có xu hướng tăng mạnh, liên tục lập đỉnh. Theo Nhịp Sống Kinh Tế, nếu như cùng kỳ năm ngoái, giá trứng vịt chỉ 1.800-2.200 đồng/quả thì nay trứng vịt to tại trang trại có giá khoảng 3.400 đồng/quả, trứng vịt nhỏ giá 2.800 đồng/quả, trứng lộn nhỏ 4.000 đồng/quả, trứng lộn to 4.500 đồng/quả. Tại chợ, trứng vịt có giá 3.500-4.000 đồng/quả, trứng vịt lộn nhỏ giá 4.800 đồng/quả, trứng vịt lộn to 5.000-5.200 đồng/quả.