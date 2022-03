Giá hàng hóa, xăng tăng, siêu thị nỗ lực kiềm chế

Từ ngày 15/3, hệ thống Co.opmart và Co.opXtra phối hợp với nhà cung cấp triển khai chương trình khuyến mãi cho sản phẩm táo đỏ Mỹ "size" lớn với giá chỉ 77.500 đồng/kg. Trong ngày 26/3, khách hàng đến siêu thị mua sắm không sử dụng túi nilon được tặng ngay 30 điểm thưởng. Đồng thời, từ ngày 17/3 đến 24/3, khách hàng được tặng ngay 10 điểm thưởng khi sử dụng túi môi trường Co.opmart mua sắm.

Trong chương trình giảm giá tháng 3, nhiều nhãn hàng uy tín gắn liền với các hoạt động vì môi trường như Unilever, Lix, P&G, Lock&Lock, Dutch Lady, Vinamilk, Suntory Pepsico… cũng cùng đồng hành với Co.opmart và Co.opXtra trong việc áp dụng giảm giá đến 50% cho các mặt hàng từ hóa mỹ phẩm, thực phẩm công nghệ, đồ dùng… trong các chương trình khuyến mãi theo chủ đề “Sắm xanh sống khỏe”.

Từ nay đến hết ngày 23/3/2022, tại các siêu thị GO!, Big C, Tops Market thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam sẽ áp dụng chương trình “Siêu tiết kiệm”, nhằm hỗ trợ người tiêu dùng. Cụ thể, tại hệ thống đại siêu thị GO!, Big C trên toàn quốc, áp dụng “Siêu tiết kiệm”, giảm giá đến 50% đối với 390 sản phẩm: thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, thời trang...

Khách hàng mua sắm tại siêu thị GO!, Big C với hóa đơn từ 400.000 đồng trở lên có cơ hội mua các sản phẩm thùng mì gói, sữa tắm, nước rửa chén, cà phê sữa đá với mức giá ưu đãi và tiết kiệm lên đến hơn 150.000 đồng. Ngoài ra, người tiêu dùng sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi đặc biệt như mua hóa đơn 80.000 đồng sản phẩm Vifon giảm 15.000 đồng; mua hóa đơn 80.000 đồng các sản phẩm Kinh Đô giảm 10.000 đồng; mua đơn hàng sản phẩm sữa đậu nành, sữa nước Vinamilk các loại trị giá từ 169.000 đồng (trừ sữa dinh dưỡng dạng bịch và sữa nước công thức) tặng 1 lốc sữa tươi tiệt trùng chứa tổ yến 110ml...