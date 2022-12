Giá hải sản cao cấp giảm mạnh, rau xanh tăng gấp đôi

Nguyên nhân khiến giá rau tăng cao là do rét đậm khiến rau ăn lá, rau ăn củ chậm phát triển, hàng khan hiếm. Chưa kể, trước đó, giá rau quá rẻ, trong khi giá phân bón đắt đỏ, nông dân trồng rau chăm bón vất vả nhưng không có công khiến họ thu hẹp diện tích.

Tại một số chợ truyền thống ở Hà Nội, các loại rau củ giá đều tăng gấp 2-3 lần so với tháng 11. Chẳng hạn, rau muống có giá 15.000-20.000 đồng/mớ, cải cúc 10.000 đồng/mớ, su hào 10.000 đồng/củ; bí xanh giá từ 10.000-15.000 đồng/kg nay tăng lên 25.000-30.000 đồng/kg, bắp cải cũng tăng gấp đôi lên mức 20.000 đồng/kg, hành lá có giá 50.000 đồng/kg.

Giá chuối tại các nhà vườn ở Đồng Nai và các tỉnh phía Bắc hiện phổ biến ở mức 13.500-14.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với hai tháng trước. Giá sầu riêng ở Cái Bè (Tiền Giang) cũng từ 80.000-85.000 đồng/kg, tăng 22% so với tháng 10.

Ngoài chuối, sầu riêng, giá một số loại trái cây khác cũng tăng. Chẳng hạn, thanh long đỏ hiện có giá 22.000 đồng/kg, thanh long ruột trắng có giá 16.000 đồng/kg. Xoài cát, chôm chôm nhãn cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá iPhone 14 giảm mạnh

Dù mới ra mắt nhưng một số phiên bản iPhone 14 có dung lượng bộ nhớ cao đã giảm mạnh để kích cầu mua sắm, đẩy hàng tồn kho. Có phiên bản giảm tới 8,5 triệu đồng so với giá niêm yết.

Doanh số của iPhone 14 và iPhone 14 Plus hiện tương đối khiêm tốn. Do đó, giá bán của iPhone 14 và iPhone 14 Plus liên tục được giảm mạnh để kích cầu và đẩy hàng tồn kho.