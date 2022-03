Giá gas tăng cao, nhiều người chuyển sang dùng bếp điện

Bếp hồng ngoại có thể dùng được cho hầu hết các loại nồi inox, nhôm, thủy tinh, sành sứ nhưng bếp từ chỉ dùng cho loại nồi có đáy nhiễm từ. Theo anh Tài, nhiều người chuộng loại bếp kết hợp một bên từ, một bên hồng ngoại do hợp với các loại nồi và nấu nhanh nếu dùng cùng lúc.

Theo ông Nguyễn Đức Hùng - nhân viên Công ty Điện lực TPHCM - các loại bếp điện ngày càng được dùng phổ biến hơn nhưng việc lắp ráp, sử dụng bếp từ ở các gia đình hiện nay khá thiếu an toàn. Công suất của bếp từ rất lớn, thường từ 1.000 - 2.000KW/h, dễ sinh nhiệt, có thể gây cháy. Để sử dụng bếp từ an toàn, dây nguồn phải đúng kích cỡ và nên bọc dây dẫn bằng ống nhựa cách điện chống cháy hay ống kim loại để chuột không cắn dây và dây dẫn phải được nối đất, chống chập cháy, giật điện; cần có cầu dao (CP) riêng để đảm bảo an toàn trong trường hợp xảy ra sự cố. Khi không sử dụng bếp, nên tắt CP để tránh ngâm điện (chạy không tải), vừa tốn điện, vừa nguy hiểm. Bên cạnh đó, người dùng nên lau sạch mặt kính bếp từ sau mỗi lần nấu vì mảng bẩn bám trên bếp càng dày, sẽ càng tốn điện. Khi nấu, không nên bật chế độ nhiệt cao nhất vì bếp cần có thời gian để truyền nhiệt, giúp thực phẩm chín đều.