Giá gas giảm mạnh ngay ngày đầu năm

Tương tự, Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam chi nhánh miền Nam cũng cho hay, từ 1/1, giá gas của thương hiệu này giảm 14.000 đồng/bình 12kg và 52.515 đồng/bình 45kg so với tháng 12/2022. Theo đó, giá gas bán lẻ của LPG Việt Nam đến người tiêu dùng tối đa là 428.912 đồng/bình 12kg và 1.608.420 đồng/ bình 45kg.

Giá bán lẻ gas của City Petro từ ngày 1/1 cũng giảm 1.167 đồng/kg (đã bao gồm VAT). Theo đó, từ ngày 1/1, bình gas City Petro 6kg giảm 7.000 đồng, còn 252.500 đồng/bình; bình 12kg giảm 14.000 đồng, còn 447.500 đồng/bình; bình 45kg giảm 52.500 đồng, giá bán là 1,678 triệu đồng/bình.

Theo các công ty gas, nguyên nhân giá gas trong nước giảm mạnh là do giá gas thế giới hạ nhanh. Giá gas thế giới bình quân tháng 1/2023 chốt hợp đồng ở mức 597,5 USD/tấn, giảm 52,5 USD/tấn so với tháng 12/2022. Đồng thời, do tỷ giá hạ nhiệt nên giá gas trong nước cũng được điều chỉnh giảm.