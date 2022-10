Giá gas giảm lần thứ 6 liên tiếp

Theo các công ty gas, nguyên nhân giá gas trong nước tiếp tục giảm là do giá gas thế giới hạ. Giá gas thế giới bình quân tháng 10/2022 chốt hợp đồng ở mức 575USD/tấn, giảm 65 USD/tấn so với tháng 9. Do giá gas thế giới hạ nhiệt nên các doanh nghiệp kinh doanh gas trong nước cũng điều chỉnh giảm.

Hiện nguồn cung gas nội địa chỉ chủ động được khoảng 60% mức tiêu thụ. Vì thế, giá bán lẻ gas trong nước bị chi phối và ảnh hưởng bởi giá gas thế giới.

Đây là tháng thứ 6 liên tiếp giá gas trong nước được điều chỉnh giảm, với tổng mức giảm khoảng 112.000 đồng/bình 12 kg. Tính từ đầu năm 2022, giá gas bán lẻ trong nước đã có 3 lần tăng và 7 lần giảm, với tổng mức giảm là 122.000 đồng/bình 12 kg. Hiện, giá gas đã về mức thấp hơn thời điểm đầu năm 2022.