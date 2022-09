Giá gas giảm lần thứ 5 liên tiếp

Trong khi đó, từ 1/9, giá gas của Petrolimex tại thị trường Hà Nội giảm 7.300 đồng/bình 12 kg và 29.000 đồng/bình 48kg, giá bán lẻ là 423.100 đồng/bình 12kg và 1.692.300 đồng/bình 48kg.

Theo các công ty gas, nguyên nhân giá gas tiếp tục giảm là do giá gas thế giới giảm mạnh. Giá gas thế giới bình quân tháng 9/2022 là 665 USD/tấn, giảm 25 USD/tấn so với tháng trước. Do giá gas thế giới hạ nhiệt nên các doanh nghiệp kinh doanh gas trong nước cũng điều chỉnh giảm.

Đây là tháng thứ 5 liên tiếp giá gas trong nước được điều chỉnh giảm, với tổng mức giảm khoảng 94.000 đồng/bình 12 kg. Tính từ đầu năm 2022, giá gas bán lẻ trong nước đã có 3 lần tăng và 6 lần giảm, với tổng mức mức giảm là 104.000 đồng/bình 12 kg. Hiện, giá gas đã về mức thấp hơn thời điểm đầu năm 2022.