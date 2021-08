Giá gạo xuất khẩu rớt xuống mức thấp nhất trong 2 năm

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), giá gạo 5% tấm của Việt Nam trong tháng 7 giữ ở mức 390 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2020. Bước sang tháng 8, giá gạo xuất khẩu tiếp tục giảm, đặc biệt trong phiên ngày 19/8, gạo loại 5% đã giảm xuống 385 USD/tấn. So cùng thời điểm này năm ngoái (với mức giá trung bình 485 USD/tấn), gạo xuất khẩu hiện tại thấp hơn gần 100 USD/tấn

Không chỉ gạo của Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ trong tuần vừa qua cũng đã giảm xuống mức thấp do cầu thị trường yếu. Hiện gạo 5% tấm của Ấn Độ ở mức 352 - 356 USD (giảm mạnh so với mức 383 USD/tấn hồi đầu tháng 7). Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng lên 387- 400 USD / tấn (tăng 5-7 USD/tấn so với một tuần trước), song vẫn là mức thấp nhất trong vòng 2 năm nay của nước này.