Giá gạo xuất khẩu giảm mạnh, doanh nghiệp Việt vẫn trúng hợp đồng lớn giá cao

Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng năm 2023, nước ta xuất khẩu hơn 5,8 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt 3,16 tỷ USD, tăng 21,4% về lượng nhưng tăng tới 35,7 về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái do giá gạo xuất khẩu tăng mạnh.

Doanh nghiệp bắt đầu mua bán lúa gạo trở lại để xuất khẩu (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá gạo trắng tại châu Á tăng 40-60%

Theo báo cáo cập nhật giá gạo mới nhất của FAO, chỉ số giá gạo đạt trung bình 142,4 điểm vào tháng 8/2023; tăng khoảng 9,8% so với tháng trước và cao hơn 31,2% so với cùng kỳ năm trước.

Giá gạo nếp tăng 13,8% so với tháng trước do lo ngại về tác động của các cơn mưa bất thường ảnh hưởng đến tình hình sản xuất ở Thái Lan và sự phục hồi nhu cầu gạo nếp từ Trung Quốc. Giá gạo thơm và Japonica tăng chủ yếu do giá gạo Việt Nam.

Giá gạo tăng tại các quốc gia ở châu Á xuất phát từ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati của Ấn Độ dẫn đến nhu cầu gạo từ các quốc gia khác tăng lên. Ngoài ra, việc Bulog của Indonesia tiếp tục mua hàng và khả năng Chính phủ Philippines sẽ tiếp tục nhập khẩu đã ảnh hưởng đến giá cả.

Hiện, giá gạo trắng tại châu Á cao hơn từ 40-60% so với cùng kỳ năm ngoái.