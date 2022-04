Gia đình từ chối khám nghiệm tử thi để che giấu vụ giết người

Trước đó, khoảng 2h sáng 28/3, Công an huyện Vạn Ninh nhận được thông tin anh Nguyễn Trường Xuân (SN 1995, trú ở ở tổ dân phố 8, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) tử vong bất thường tại Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh với 3 vết thương do vật sắc nhọn tác động vào đầu và vùng đùi trái.

Khi Công an Vạn Ninh đề nghị khám nghiệm tử thi, gia đình từ chối với lý do nạn nhân sử dụng cần sa rồi cầm dao tự sát (!?). Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an Vạn Ninh nghi vấn nạn nhân chết bất thường nên phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và Trung tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nguyên nhân anh Xuân tử vong.