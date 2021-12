Gia đình trẻ bị thách thức bởi cuộc sống bình thường mới

Giãn cách xã hội cũng khiến tình trạng bạo lực gia đình có xu hướng gia tăng, trong đó có phụ nữ, trẻ em. Điều này cũng gây khó khăn khi tiếp cận dịch vụ xã hội.

Ở nước ta, kể từ khi dịch bùng phát, một số nghiên cứu về tác động của dịch bệnh đến bạo lực gia đình đã được thực hiện. Theo đó, phụ nữ và trẻ em được xác định là nạn nhân chính của bạo lực hoặc xâm hại trong gia đình.

Thống kê của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng cho thấy, thời gian giãn cách xã hội do dịch, số lượng cuộc gọi của phụ nữ bị bạo lực đến đường dây nóng của Hội đã tăng 50%. Số lượng người bị bạo lực gia đình được hỗ trợ giải cứu và tiếp nhận vào Ngôi nhà Bình Yên tăng 80% so cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cũng nhận được nhiều hơn những cuộc gọi tư vấn hoặc đề nghị can thiệp có liên quan đến bạo lực trẻ em và phụ nữ.

Ngoài ra, gia đình nói chung, trong đó có gia đình trẻ còn gặp rất nhiều khó khăn khác. Đó là những vấn đề liên quan đến đời sống văn hóa, tinh thần hoạt động luyện tập thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ hạn chế. Tình trạng bất bình đẳng giới, tình trạng gia đình mẹ đơn thân, khó khăn trong đại dịch Covid-19, bạo lực gia đình, tình trạng công nhân mắc nợ xấu, tín dụng đen, nghèo khó…