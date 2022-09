Giả định tình huống thảm họa cháy chung cư, hàng trăm người mắc kẹt

Người dân bị thương được lực lượng y tế sơ cứu, di chuyển an toàn ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Công an, quân đội giải cứu hàng trăm người dân khỏi chung cư bị cháy

Ngọn lửa lan rộng, nhiệt lượng tỏa ra từ đám cháy khiến một phần kết cấu công trình bị đổ sập, có người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Chó nghiệp vụ được sử dụng để tìm kiếm nạn nhân.

Trước tình huống khẩn cấp, bệnh viện dã chiến đã được thành lập ngay tại chỗ để cấp cứu người bị thương. Dưới đống đổ nát, nhiều nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng thương tích nặng, được di chuyển đến khu vực bệnh viện dã chiến.

Sau khi đám cháy hoàn toàn được khống chế, lực lượng y tế tổ chức xử lý môi trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có mặt khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng. Tỉnh Nghệ An huy động gần 2.000 nhân lực cùng nhiều thiết bị hiện đại trong cuộc diễn tập ứng phó thảm họa quy mô lớn này.

Với sự phối hợp hiệu quả, nhuần nhuyễn, cuộc diễn tập thực binh ứng phó thảm họa cháy nổ, sập đổ công trình, hóa chất độc và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực chung cư cao tầng Vạn Long diễn ra đúng kịch bản, đảm bảo an toàn. Từ cuộc diễn tập này, các cơ quan chức năng đã rút ra nhiều kinh nghiệm và bài học, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng lực lượng.