Gia đình tìm kiếm cô gái 19 tuổi bỏ nhà từ Tiền Giang lên TPHCM

Cô gái 19 tuổi có thần kinh không ổn định, rời khỏi nhà ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang), gia đình kiểm tra định vị điện thoại phát hiện cô đang ở TPHCM. Ngày 7/1, chị Huỳnh Thị Thu Diệu (ngụ quận 1) đã trình báo Công an phường 2, quận Tân Bình (TPHCM) và Công an tỉnh Tiền Giang, nhờ hỗ trợ tìm kiếm cháu gái tên Hà Yến Vi (SN 2006), đang mất tích. Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Diệu cho biết, Vi có thần kinh không ổn định. Khoảng 15h ngày 5/1, Vi mang theo 2 ba lô màu đen rời khỏi nhà ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Hình ảnh của Vi, đang được gia đình tìm kiếm (Ảnh: Gia đình cung cấp). Sau khi biết cháu rời khỏi nhà, gia đình đi tìm và nhờ công an địa phương định vị điện thoại, phát hiện Vi đang ở khu vực phường 2, quận Tân Bình. Gia đình đã đến khu vực này tìm cháu nhưng chưa thấy. Khi đi, Vi mặc áo khoác màu xanh da trời, dép màu xanh lá chuối và quần hoa văn màu vàng đen. Chị Diệu cho biết gia đình đang tìm kiếm cháu nhiều nơi nhưng chưa có thông tin. "Cháu gọi tôi bằng dì ruột. Cháu bị bệnh thần kinh nên tôi rất lo lắng. Nếu ai phát hiện Vi, xin báo giúp gia đình qua số điện thoại 0903641464", chị Diệu nói. Liên quan vụ việc, Công an phường 2, quận Tân Bình, đã tiếp nhận trình báo từ gia đình chị Diệu và đang hỗ trợ tìm kiếm.