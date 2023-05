Gia đình thai phụ nghèo bị xe khách bỏ rơi giữa đường

Chiều ngày 26/5, gia đình chị lên xe khách tuyến Đà Nẵng - Cần Thơ. Do sức khỏe không tốt nên chị B. có biểu hiện mệt mỏi. Nhà xe thấy vậy sợ chị B. sẽ chuyển dạ sinh trên xe nên nhất quyết yêu cầu cả gia đình xuống xe.

Anh L.K.K., chồng chị B, cho biết do đã hết tiền nên anh rất lo sợ khi bị yêu cầu xuống xe. Nếu xuống xe cả gia đình sẽ không đủ tiền mua vé tiếp tục về quê. Anh K. cố gắng thuyết phục tài xế nhưng bất thành.

"Đến thị trấn Sông Vệ thì nhà xe bỏ gia đình chúng tôi xuống. Do hết tiền nên chúng tôi đành đi bộ. Có điều đồ đạc lỉnh kỉnh, con tôi còn nhỏ, vợ lại mang thai nên cũng không đi được bao xa. May là các anh công an phát hiện, hỗ trợ", anh K. cho biết.