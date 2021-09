Gia đình 'sộp' nhất miền Tây: Mang hồ cá to để trước nhà, ai cần cứ lấy

Trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp vừa qua, không chỉ TP.HCM mà nhiều tỉnh miền Nam cũng đang phải chịu những ảnh hưởng nhất định. Nhìn thấy được điều này, không ít các gia đình đã quyết định chia sẻ tình làng nghĩa xóm với bà con.

Như mới đây, một video được đăng tải trên TikTok ghi lại hình ảnh về một hộ gia đình ở miền Tây đang chia sẻ thực phẩm đến bà con trong xóm giữa mùa dịch bệnh khiến ai xem xong cũng đều cảm kích và hết lời khen ngợi.