Gia đình nạn nhân vụ cháy karaoke nói không được hỗ trợ, chính quyền lên tiếng

Trong nội dung video, một người nhà nạn nhân vụ cháy quán karaoke An Phú, ở thành phố Thuận An phản ứng việc phải chi 6 triệu đồng tiền xe đưa thi thể về quê, 2 triệu đồng tiền vệ sinh thi thể trong khi được chính quyền Thuận An thông tin không tốn phí. Video này chia sẻ trên mạng xã hội được dư luận rất quan tâm, đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn.

Cháy ở quán karaoke An Phú khiến 32 người chết.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho rằng: "Do hiểu lầm". Ngay từ khi hỏa hoạn xảy ra, các đoàn lãnh đạo của thành phố kịp thời hỗ trợ về mặt vật chất và tinh thần để xoa dịu bớt đau thương mất mát cho gia đình và người thân của các nạn nhân. Về hỗ trợ vật chất, Nhà nước hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi người bị thương (11 người), mỗi gia đình nạn nhân tử vong được hỗ trợ 30 triệu đồng (32 người). Lãnh đạo thành phố cũng đã làm việc với chủ cơ sở karaoke An Phú đề nghị có sự hỗ trợ. Chủ cơ sở cam kết với chính quyền địa phương hỗ trợ trường hợp bị thương 5 triệu đồng và lo tất cả chi phí điều trị; nạn nhân tử vong 30 triệu đồng.

Vấn đề gia đình nạn nhân phản ứng không được hỗ trợ tiền xe đưa về quê, tiền vệ sinh thi thể, lãnh đạo thành phố Thuận An cho biết, người dân có có sự hiểu lầm chính quyền và chủ cơ sở. Số tiền 30 triệu đồng chủ cơ sở karaoke An Phú hỗ trợ để người nhà tự thuê xe đưa thi thể về quê và thuê dịch vụ mai táng. Chủ cơ sở còn cam kết với địa phương sau khi hoàn tất điều tra sẽ đến từng nhà nạn nhân hỗ trợ tiếp các chi phí.

Lãnh đạo thành phố Thuận An thăm hỏi các nạn nhân.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thuận An cho biết, hiện chính quyền địa phương đã bàn giao 20 thi thể cho người nhà lo mai táng và cũng đã chuyển số tiền hỗ trợ của chính quyền cho gia đình nạn nhân. Những nạn nhân còn lại chưa được nhận dạng đang chờ giám định ADN để xác định danh tính.

"Chúng tôi cũng xin hứa sẽ làm hết trách nhiệm của chính quyền địa phương để làm thế nào tạo điều kiện thuận lợi nhất, nhanh nhất các nạn nhân được nhận thi thể và có được số tiền cơ bản để trang trải hậu sự, góp phần giảm bớt nỗi đau mà gia đình họ phải gánh chịu", bà Hiền nói./.