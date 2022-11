Gia đình Michael Jackson đâm đơn kiện, đòi lại tài sản trị giá 1 triệu USD

Một thời gian sau, Prince tập trung cho việc học và tốt nghiệp bằng giỏi chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Loyola Marymount, Mỹ. Prince Jackson hiện đứng sau hỗ trợ hai em hoạt động nghệ thuật. Khối tài sản ròng 100 triệu USD của Prince cũng đến từ người cha nổi tiếng.

Bigi (Blanket) Jackson là con trai út của Michael Jackson và thừa kế 100 triệu USD từ người cha nổi tiếng (Ảnh: Backgrid).

Bigi (Blanket) Jackson là con trai út của ông hoàng nhạc Pop. Giống với anh trai, sự nghiệp âm nhạc của Bigi không quá nổi bật. Trang SCMP đưa tin Bigi mua biệt thự đầu tiên ở Calabasas, California, Mỹ với giá 2 triệu USD vào năm 2020, khi anh vừa đủ 18 tuổi. Bigi Jackson cũng sở hữu 100 triệu USD từ tiền thừa kế của Michael Jackson.

Theo SCMP, nữ ca sĩ Janet Jackson - em gái của Michael Jackson là người có khối tài sản lớn trong gia tộc Jackson. Trang Celebrity Net Worth thống kê nữ ca sĩ bán hơn 186 triệu bản thu âm trong bốn thập kỷ hoạt động âm nhạc và có khối tài sản ròng lên đến 180 triệu USD, tính tới tháng 11/2022.

Janet Jackson - em gái của Michael Jackson sở hữu 180 triệu USD (Ảnh: Getty Images).

Jermaine Jackson là anh trai của Michael Jackson và là thành viên nổi tiếng của nhóm Jackson 5. Tính đến năm 2012, ông phát hành tổng cộng 14 album solo. Năm 1972, ông có ca khúc đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng R&B của Mỹ. Ngày nay, ông thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, trong đó có Wife Swap và Big Brother. Trang SCMP đưa tin, anh trai Michael Jackson có khối tài sản khoảng 1,5 triệu USD.

Toya Jackson là chị gái của "vua nhạc Pop". Cô cũng sớm đi theo con đường nghệ thuật. Cô nổi tiếng trong vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên. Trong những năm qua, cô xuất hiện nhiều với tư cách giám khảo show truyền hình thực tế ở RuPaul's Drag Race, America's Next Top Model... Năm 2018, Toya đóng chính trong The Last Sharknado: It is About Time. Tính tới tháng 11/2022, tài sản ròng của Toya Jackson ở mức 1 triệu USD.