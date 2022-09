Gia đình đề nghị điều tra vụ 'chi 600 triệu chữa cho con, nhận lại hũ tro cốt'

Ngôi nhà được cho là nơi ông Q. thuê ở đường Phan Chu Trinh (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) để làm cơ sở chữa bệnh. (Ảnh: GĐCC).

Liên quan đến sự việc nêu trên, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị có nhận được đơn thư của gia đình anh N.H.N. Tuy nhiên, do sự việc cháu Q. chết theo đơn tố cáo xảy ra ở tỉnh Lâm Đồng nên Công an TP Huế đã chuyển hồ sơ, đơn thư tố giác tội phạm cho Công an tỉnh Lâm Đồng giải quyết theo thẩm quyền.

Trong khi đó, thông tin PV VTC News có được, 16/8, Thượng tá Phan Khắc Đức - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng ký quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm của anh N.H.N nghi ngờ ông L.M.Q. có hành vi xâm phạm con trai mình là cháy N.L.M.Q dẫn đến cháu Q. chết chưa rõ nguyên nhân.

Lý do tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm kể trên mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đưa ra là do: "Chưa có kết quả giám định và đã yêu cầu cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng nhưng chưa có kết quả".

Trả lời PV VTC News, anh N.H.N cho hay, hiện gia đình đã nhận được quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm kể trên của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, ngày 9/9 gia đình đã mang mẫu xương cốt cùng mẫu tóc của mẹ cháu N.L.M.Q đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để giám định ADN phục vụ công tác điều tra.

"Mong cơ quan điều tra sớm vào cuộc để xác định đây có phải mẫu xương cốt của con trai tôi không? Đồng thời tìm ra nguyên nhân cái chết của cháu? Vì sao ông Q. lại tự ý đốt xác cháu khi không có sự đồng ý của bất kỳ ai trong gia đình tôi", anh N.N.N nói trong nước mắt.

Liên quan đến sự việc nêu trên, trả lời báo chí, một lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh Lâm Đồng khẳng định, địa chỉ số 54/39 đường Phan Châu Trinh (TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) mà gia đình nêu trong đơn là cơ sở không đủ điều kiện nuôi dạy trẻ chậm phát triển, khuyết tật. Hiện Sở này chỉ cấp phép cho 2 cơ sở tại Bảo Lộc thực hiện nuôi dạy trẻ khuyết tật, chậm phát triển, chất độc màu da cam. Trong 2 cơ sở được cơ quan nhà nước quản lý, không có cơ sở nào có địa chỉ nêu trên.