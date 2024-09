Gia đình con gái nuôi Angela Phương Trinh gửi đơn lên công an

"Tôi khẳng định bé Tép không phải con ruột Angela Phương Trinh và người khác như thông tin lan truyền trên mạng. Tôi mong cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ hành vi lấy hình ảnh trẻ em cắt ghép, bịa đặt trên mạng xã hội để câu lượt xem và trục lợi", anh V. nói.

Anh V. cho biết con gái đang học lớp 4. Bé Tép biết thông tin bản thân bị ghép ảnh và ảnh hưởng tinh thần. Bé Tép cũng ảnh hưởng việc học vì bị bạn bè trêu chọc trên lớp.

"Tôi đã gửi đơn lên cơ quan công an, nhờ pháp luật vào cuộc. Tôi đề nghị Bộ công an, Cục An ninh mạng, Cục hình sự và Cục trẻ em vào cuộc điều tra đối tượng liên quan hành vì bịa đặt, vu khống, cắt ghép hình ảnh và lợi dụng trẻ em để bôi nhọ, gây ảnh hưởng tới tâm lý trẻ em", anh V. chia sẻ thêm.