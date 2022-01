Gia đình bé 3 tuổi bị bắn 9 cái đinh vào não nói gì về mẹ và gã sống cùng

Tối ngày 18/1, các bác sĩ Khoa hồi sức cấp cứu Nhi, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn vẫn đang tích cực điều trị cho bé gái Đỗ Ngọc A. (3 tuổi trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) nghi bị bạo hành với nhiều vật thể giống đinh trong hộp sọ.

"Các bác sĩ vẫn đang tích cực cứu chữa cho cháu bé. Tình hình sức khoẻ cụ thể của cháu ra sao chúng tôi sẽ liên tục cập nhật, thông tin chi tiết", lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn thông tin như vậy khi trao đổi với PV Dân Việt.

Người thân bé gái 3 tuổi nói về mẹ bé và người đàn ông chung sống như vợ chồng

Bố mẹ mới ly hôn, bé ở với mẹ được 6 - 7 tháng đã phải nhập viện 4 lần

Ngay trong đêm cùng ngày, nhiều người nhà của cháu bé từ huyện Thạch Thất lên Bệnh viện Xanh Pôn để theo dõi sức khoẻ của A.

Trao đổi với báo Trí Thức Trẻ trước khoa Cấp cứu Nhi của bệnh viện, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (bác gái của bé A.) bức xúc cho biết, khi nghe tin bé nhập viện gia đình chị vô cùng bức xúc mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ tại sao bé A. lại nghi bị 9 chiếc đinh bắn vào đầu.

Chị Huyền Anh cho hay, cháu Ngọc A. là con út trong gia đình có 3 chị em gái. Cách đây nửa năm, bố mẹ bé A. ly hôn nên cháu gái mình sống cùng mẹ. Hai người con đầu sống cùng người chồng.