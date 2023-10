Gia đình bạn trai tỷ phú và Jennie đến xem Lisa (BlackPink) nhảy 'thoát y' đêm cuối

Lisa gây chú ý truyền thông những ngày qua vì biểu diễn thoát y ở hộp đêm 16+.

Mẹ của Lisa cũng có mặt để ủng hộ con gái. Bà được vệ sĩ đưa ra ngoài trước khi đêm diễn kết thúc để tránh thu hút sự chú ý.

Đêm diễn cuối của Lisa nằm trong chuỗi 3 ngày biểu diễn tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse diễn ra khoảng 1h30 phút. Đêm nhạc có 20 tiết mục, Lisa xuất hiện trong 5 tiết mục Taste of Champagne, Miss Astra, But I am good, Girl, Crisis? What Crisis!, Miss Astra is Back, tổng thời lượng xuất hiện chỉ khoảng 10 phút.