‘Gia đình Bà Bụt’ đã yêu thương đồng hành cùng Bụt trên chặng đường Tiktok Live

Trong bối cảnh quan ngại gia tăng về những rủi ro tiềm ẩn và mức độ an toàn của các hệ thống rí tuệ nhân tạo (AI) như mô hình ChatGPT, ông Sam Altman - Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn công nghệ OpenAI khẳng định công nghệ AI do tập đoàn phát triển đáp ứng đủ mức độ an toàn để sử dụng rộng rãi.