Gia đình 6 liệt sĩ tại Đắk Lắk rơi nước mắt nhận Bằng Tổ quốc ghi công

Ban Tổ chức Lễ tang đã thực hiện các quyết định về việc công nhận liệt sĩ và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 6 liệt sĩ hy sinh vào ngày 11/6.

Gia đình liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân nhận Bằng Tổ quốc ghi công (Ảnh: Thúy Diễm).

Trong đó, 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an gồm Thiếu tá Hoàng Trung (SN 1981, quê quán huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), Đại úy Nguyễn Đăng Nhân (SN 1994, quê quán huyện Yên Thành, Nghệ An), Thiếu tá Trần Quốc Thắng (SN 1989, quê quán huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), Đại úy Hà Tuấn Anh (SN 1991, quê quán huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).