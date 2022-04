Gia đình 4 người gặp nạn nghiêm trọng trên đường đi du lịch

Xe con bị bẹp dúm hoàn toàn.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Tân Kỳ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xe cứu hộ giao thông đã có mặt tại hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn và danh tính các nạn nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.