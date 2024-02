Giá dịch vụ chăm bệnh nhân xuyên Tết tăng vọt lên 1,5 triệu đồng/ngày

Liên hệ với chị Thùy Linh - một người chuyên cung cấp dịch vụ hệ thống chăm sóc sức khỏe tại nhà cho bệnh nhân tai biến, đột quỵ, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy và giới thiệu gói chăm sóc. Người này giới thiệu đang điều phối một đội chuyên chăm sóc người ốm, bao gồm cả nam và nữ đủ các độ tuổi.

Chị Thùy Linh (30 tuổi, Đông Anh, Hà Nội) giới thiệu từng làm điều dưỡng 6 năm tại bệnh viện, cam kết tìm người có chuyên môn, kinh nghiệm, phù hợp với bệnh tình của từng bệnh nhân.

"Nhóm của tôi người làm lâu nhất đã có 17 năm kinh nghiệm, không thiếu những người từng là điều dưỡng các bệnh viện lớn. Chúng tôi nhận giá chăm sóc bệnh nhân dịp Tết là 1,5 triệu/ngày. Giá ngày Tết tính từ 26 Tết đến mùng 5 Tết sẽ tăng gấp 3 lần, còn ngày thường giá 15 triệu cả tháng thôi" - Chị Thùy Linh thông báo mức giá. Người này cũng cho biết thêm người đặt dịch vụ thuê giúp việc chăm bệnh nhân sẽ không mất phí môi giới.

Khảo sát tại Công ty Giúp việc Hồng Doan giá dịch vụ ngày Tết cũng gấp đôi ngày thường khoảng là 1 triệu đồng/ngày; sau mùng 5 Tết giá quay về mức 500 nghìn đồng/ngày; mức phí môi giới là 600 nghìn đồng.

Đặc biệt, giá dịch vụ này do các phòng khám gia đình cung cấp tăng rất cao. Liên hệ với Phòng khám Gia đình Việt Úc, đơn vị này tư vấn các gói chăm sóc do điều dưỡng thực hiện. Với gói chăm sóc này, giá lên đến 3,6 triệu đồng/ngày trong 5 ngày Tết (tính từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết). Từ mùng 4 Tết mức giá quay về ngày thường là 1,8 triệu đồng/ngày.Gói chăm sóc giảm nhẹ do điều dưỡng thực hiện với những kĩ thuật chuyên sâu hơn có giá 5 triệu đồng vào dịp Tết và 2,5 triệu đồng vào ngày thường. "Tất cả điều dưỡng phía phòng khám gia đình đều được đào tạo bài bản về chuyên môn y khoa nên mức giá cao hơn nhưng người nhà có thể hoàn toàn yên tâm" - tư vấn viên của phòng khám giới thiệu.