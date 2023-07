Giá đêm diễn Blackpink tại Việt Nam cao hơn Philippines, Singapore?

Chia sẻ với phóng viên Dân trí tối 3/7, ông Đào Vương Long - Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội - cho biết đơn vị này đã có văn bản chấp thuận cho nhóm nhạc Blackpink biểu diễn tại Hà Nội theo hồ sơ đề nghị của Công ty TNHH Âm nhạc IME (trụ sở chính tại TPHCM).

Chương trình biểu diễn nghệ thuật có tên là Blackpink World Tour 2023 (Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023). Theo đó, chương trình gồm 13 bài hát nổi tiếng của nhóm như Ddu du ddu du, Shut Down, Typa Girl, Pretty Savage, Stay, Playing With Fire, Whistle, As If It's Your Last, Lovesick Girl, Don't Know What To Do, Forever Young, Kiss And Make Up, Ice Cream.

Theo Dân Trí