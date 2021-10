Giá dầu tiếp tục tăng mạnh

Đà tăng của giá dầu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Các chuyên gia dự báo, giá dầu có thể tăng vọt lên 100 USD/thùng khi mùa đông đến.

Các nhà phân tích cho biết, nguyên nhân khiến giá dầu tăng lên mức cao kỷ lục trong thời gian gần đây là do khủng hoảng năng lượng đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều nơi trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Singapore… Khủng hoảng năng lượng đang đẩy giá nhiên liệu như giá khí, giá than tăng cao. Việc này thúc đẩy các nhà sản xuất năng lượng đẩy nhanh hơn việc chuyển đổi sang sử dụng dầu thay cho các loại khí đá, than đá... Điều này khiến nhu cầu dầu thô tăng mạnh dẫn đến giá dầu và khí đốt trên toàn thế giới tăng mạnh.

Ngoài ra, việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác ngoài khối (OPEC +) khước từ tăng sản lượng dầu trong thời gian tới khiến nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt, góp phần đẩy giá nguyên liệu này tăng cao.