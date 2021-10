Giá dầu sẽ diễn biến thế nào sau khi đạt mức cao nhất nhiều năm?

Tuy nhiên, trong vài tuần qua, dầu đã bị “soán ngôi” bởi khí tự nhiên – loại năng lượng mà trong suốt nhiều thập kỷ qua vẫn chủ yếu được định giá theo các hợp đồng dầu mỏ. Triển vọng thị trường dầu do đó sẽ có mối liên quan mật thiết với mặt hàng khí đốt.

Ở thời điểm hiện tại, khí tự nhiên đã trở thành "Người dẫn đường" trong nhóm các loại năng lượng. Nguyên nhân do sự suy giảm nguồn cung trên toàn cầu khiến giá khí tăng vọt ngoài sức tưởng tượng.

Trong bối cảnh giá khí đốt và than đều tăng mạnh, dầu mỏ cũng không miễn nhiễm. Giá dầu bắt đầu tăng do tác động lan tỏa từ cuộc khủng hoảng khí đốt, do một số ngành tìm cách thay thế khí đốt bằng dầu để giảm bớt gánh nặng kinh tế.

Giá dầu tăng 5% tuần qua

Sau một tuần biến động rất mạnh, giá dầu Mỹ đã tăng gần 5% trong tuần qua, mặc dù Tổng thống Nga Putin hôm thứ Tư (6/10) tuyên bố Gazprom sẽ tăng xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang châu Âu, trong khi các quan chức Mỹ cho biết chưa có kế hoạch xuất kho dầu dự trữ chiến lược.

Giá dầu WTI kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên cuối tuần, 8/10, tăng 1,05 USD, tương đương 1,3%, lên 79,35 USD/thùng; tính chung cả tuần giá tăng 4,6%. Giá xăng kỳ hạn tương lai tại Mỹ cũng đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2014.

Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 12 cũng tăng 44 US cent, tương đương 0,5% lên 82,39 USD/thùng, tính chung cả tuần tăng 4,9%.

Như vậy, giá cả 2 loại dầu đều tăng giá 7 tuần liên tiếp.