Giá dầu quay đầu giảm, mất mốc 110 USD/thùng

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 12h52' ngày hôm nay (18/6, giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 8 được giao dịch ở mức 113,1 USD/thùng, giảm 6,69 USD, tương đương 5,58% so với ngày hôm qua. Cùng thời điểm, giá dầu thô WTI giao tháng 7 được giao dịch ở mức 109,6 USD/thùng, giảm 8,03 USD, tương đương 6,83% so với ngày hôm qua.

Bên cạnh đó, đồng đô la Mỹ trong tuần này đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2002, khiến giá dầu trở nên đắt hơn đối với những người mua sử dụng các loại tiền tệ khác.

Edward Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Oanda nhận định: "Mọi chiến lược dường như đều đang nhắm đến việc giảm giá dầu. Vì vậy, giá dầu có thể sẽ thử thách ở mức tâm lý 100 USD/thùng. Theo chuyên gia Edward Moya, giá dầu khó có thể hạ thêm vì các lệnh trừng phạt đối với dầu Nga và mùa mưa bão khiến nguồn cung ở mức thấp.

Ở Libya, sản lượng dầu sụt giảm do các nhà máy và cảng bị đóng cửa do khủng hoảng. Ngày 14/6, phát ngôn viên của Bộ Dầu mỏ Libya thông tin sản lượng dầu của nước này đã bị thu hẹp còn 100.000-150.000 thùng/ngày, giảm mạnh so với mức 1,2 triệu thùng/ngày hồi năm ngoái.