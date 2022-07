Giá dầu lao dốc xuống mức thấp nhất 4 tháng

Theo dữ liệu của Trading Economics hôm 14/7, dầu thô thế giới vẫn tiếp tục đà giảm. Giá dầu thô Brent tiêu chuẩn toàn cầu đã rơi xuống mức thấp nhất trong 4 tháng.

Cụ thể, tính đến 17h15, giá dầu thô Brent ở mức 97,68 USD/thùng, giảm gần 2% so với một ngày trước đó. Đây là mức thấp nhất của loại hàng hóa này kể từ hôm 17/3. Trong khi đó, dầu WTI được giao dịch quanh ngưỡng 94 USD /thùng, giảm 2,44% so với 24 giờ trước đó, đánh dấu mức thấp nhất kể từ ngày 11/4. Theo giới quan sát, giá dầu lao dốc khi giới đầu tư lo ngại rằng việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) mạnh tay nâng lãi suất có thể hạ nhiệt lạm phát, nhưng sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu dầu. Hôm 14/7, giá dầu Brent tiêu chuẩn toàn cầu rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng. (Ảnh: Trading Economics) Sức ép về phía cầu Đà giảm của giá dầu đã kéo dài 2 tuần do lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng phình to, ngay cả khi nguồn cung dầu thô vẫn eo hẹp vì xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga.