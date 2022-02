Giá dầu chạm mốc 100 USD/thùng, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Trước tiên, hãy cùng xem những lý do chính khiến giá dầu tăng “phi mã” như vậy. Xu hướng này có thể được gọi là tự nhiên trong bối cảnh thị trường thế giới khan hiếm - động lực tăng trưởng nguồn cung dầu tiếp tục tụt hậu so với tổng nhu cầu. Sự phát triển của hoạt động công nghiệp trên thế giới, sự phục hồi của giao thông hàng không vẫn tiếp tục bất chấp sự lây lan của chủng Omicron.

Mới đây, Giám đốc điều hành tại BCS World of Investments Vitaly Gromadin, cho biết về điều gì đẩy giá hàng hóa lên và điều gì có thể làm chậm đà tăng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng, sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác (OPEC+) bị giảm mạnh so với hạn ngạch. Trong bài phát biểu gần đây, người đứng đầu IEA, Fatih Birol, đã đưa ra con số 1 triệu thùng mỗi ngày và kêu gọi OPEC+ thu hẹp khoảng cách này.

Trong khi, OPEC+ tiếp tục giữ lập trường bảo thủ liên quan đến việc tăng tỷ lệ sản xuất - vào tháng 2 liên minh đã nâng tổng hạn ngạch lên 400.000 thùng/ngày theo đúng kế hoạch. Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là khả năng của OPEC+ không có nghĩa là không có giới hạn - một số quốc gia tham gia liên minh (Venezuela, Iraq, Nigeria,...) không thể tăng sản lượng đến mức cho phép.

Không nghi ngờ gì nữa, giá “vàng đen” đã “hâm nóng” cuộc khủng hoảng năng lượng bùng phát vào năm ngoái ở châu Âu và châu Á, do đó giá khí đốt và than đá tăng mạnh. Nhiều người tiêu dùng đã chuyển sang sử dụng các sản phẩm dầu mỏ như một sự thay thế hợp lý hơn; các nhà máy điện chạy bằng dầu đốt và diesel đã bị hủy hoại ở một số nước châu Âu. Nhu cầu tiếp tục được hỗ trợ bởi việc tiêu thụ nhiên liệu diesel trong mùa sưởi ấm để tạo ra điện do giá khí đốt và năng lượng khác quá cao.