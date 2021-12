Giá đất tại khu vực ngoại thành Hà Nội sẽ tăng hay giảm?

Your browser does not support the audio element.

Chuyên gia dự báo metro Cát Linh - Hà Đông đã được đưa vào vận hành từ tháng 11/2021, sẽ thúc đẩy giá đất tại các khu vực lân cận như Hà Đông, Đống Đa (Ảnh: M.Quân).

VNDirect vừa công bố báo cáo ngành bất động sản. Theo báo cáo, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội có thể sẽ tăng khoảng 40% so với cùng kỳ đạt 25.600 căn trong năm 2022, sau đó sẽ hồi phục về mức 2018-2019 với 36.100 căn trong 2023, chủ yếu đến từ phía Tây và phía Đông Hà Nội.