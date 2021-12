Giá đất rao bán ở nhiều nơi tăng mạnh, có chỗ tăng 100% so với năm ngoái

Your browser does not support the audio element.

Cảnh hoang sơ ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh - nơi đất sốt xình xịch (Ảnh: N.M).

Tại VRES 2021 vừa diễn ra, đại diện Batdongsan.com.vn cho biết lượng người quan tâm tìm kiếm thị trường đất nền cuối năm phục hồi tốt, tỷ lệ gần bằng với giai đoạn tháng 5 - thời điểm trước khi dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát.

Một câu hỏi đặt ra, liệu số lượng người tìm kiếm thông tin quy hoạch tăng lên có khiến xảy ra sóng sốt đất cuối năm nay, đầu năm sau không? Để trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn chia sẻ một số thông tin qua tập hợp dữ liệu từ chính trang tìm kiếm thông tin này.

Cụ thể, so với năm 2020, sự quan tâm đối với phân khúc đất nền năm nay tăng 19%; Đà Nẵng tăng 9%, trong khi TPHCM giảm 8%.