Giá đất nền vùng ven Hà Nội ra sao sau các cơn 'sốt đất' đấu giá?

Sau các phiên đấu giá đất gần đây, thị trường đất nền vùng ven Hà Nội, đặc biệt tại các huyện như Thanh Oai, Phúc Thọ và Hoài Đức, đang có sự biến động nhất định nhưng không thực sự mạnh mẽ. Cụ thể, giá đất nền đã chứng kiến sự tăng trưởng nhẹ, với mức tăng ước tính khoảng 3-10% so với thời điểm trước đó. Để minh chứng cho điều này, theo số liệu của batdongsan.com.vn tại huyện Phúc Thọ, giá rao bán các lô đất đã điều chỉnh tăng từ 3-5%, trong khi đó, tại Thanh Oai, mức tăng được ghi nhận là từ 5-7% cho các lô đất. Điều này cho thấy mặc dù có sự điều chỉnh giá nhưng không quá bứt phá so với những năm trước. Sau các phiên đấu giá, giá đất ở Thanh Oai có xu hướng tăng từ 5 – 7%, nhưng số lượng giao dịch thực tế thấp, do nhiều nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng, để quan sát và nắm bắt tình hình thị trường. Các lô đất có giá rao lúc trước từ 25 – 30 triệu đồng/m2 đã được tăng lên khoảng 26 – 32 triệu đồng/m2. Tương tự các lô đất phân lô cũng được điều chỉnh từ 35 – 40 triệu đồng/m2 lên mức 37 – 45 triệu đồng/m2. Chỉ một số lô đất có vị trí đẹp mới thu hút được sự quan tâm từ nhà đầu tư, trong khi đó, đa số các sản phẩm đất nền khác vẫn chưa có sự chuyển nhượng đáng kể, người mua vẫn có tâm lý quan sát, dò xét thị trường, anh Dũng, môi giới đất tại huyện Thanh Oai cho biết. Trước đó, tại huyện Thanh Oai trong phiên đấu giá 68 lô đất tại khu Ngõ Ba, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, giá trúng đấu giá rất cao, lên tới 100,5 triệu đồng/m2 nhưng đã có 55/68 lô bỏ cọc. Các lô bị bỏ cọc có giá trúng từ 80 triệu đồng/m2 trở lên, trong đó có lô cao nhất lên tới 100,5 triệu đồng/m2. Chỉ có 13 lô đất có giá trúng từ 51,6 triệu đồng đến hơn 55 triệu đồng/m2 là nộp đủ tiền. Điều này cho thấy mặc dù có nhiều nhà đầu tư quan tâm nhưng mức giá đã vượt quá khả năng tài chính của nhiều người. Mới đây nhất, tại Huyện Phúc Thọ, trong các phiên đấu giá vào ngày 16/9, giá trúng cao nhất lên tới 75 triệu đồng/m2, gấp hơn 3 lần so với giá khởi điểm. Trước đó, giá trúng đấu giá tại các phiên trước cũng tăng dần, từ khoảng 60 triệu đồng/m2 đến 69,8 triệu đồng/m2. Thăm dò tình hình nhà đất Phúc Thọ cũng cho thấy thị trường không có biến động nhiều sau các phiên đấu giá, giá đất tại xã Trạch Mỹ Lộc từ 8 - 27 triệu/m2 tăng lên 10 - 28 triệu/m2, các lô đất mặt đường lớn có giá trên 15 triệu/m2. Tại các xã khác như Xuân Đình, Phúc Hòa, Tích Giang có mức giá phổ biến khoảng từ 12 – 16 triệu/m2. Thực tế hiện nay cho thấy sự thiếu hụt trong nguồn cung đất nền khi Luật Kinh doanh bất động sản mới cấm phân lô, bán nền tại 105 thành phố và thị xã, buộc doanh nghiệp phải xây dựng nhà trên đất để bán. Trong khi nhu cầu mua bất động sản bao gồm cả nhu cầu mua để ở và đầu tư trong dân rất mạnh và không ngừng gia tăng. Các chuyên gia của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng có ý kiến cho rằng giao dịch đất nền vùng ven tăng nhiệt nhưng không sôi động. Lượng nhu cầu được chuyển hóa thành cầu tăng trưởng, xuất hiện nhiều hơn nhà đầu tư đi “săn đất”. Một số khu vực có hiện tượng giao dịch tăng trưởng cục bộ rồi lại đi ngang. Giá đất vùng ven Hà Nội có dấu hiệu “sốt”, giá tăng từ 10 – 20% so với đầu năm. Các phiên đấu giá đất tại vùng ven Hà Nội như huyện Thanh Oai, Hoài Đức và Phúc Thọ đã tạo ra cơn sốt đất trên diện rộng. Những mức giá trúng cao, gấp nhiều lần giá khởi điểm đã khiến thị trường đất nền vùng ven trở nên sôi động. Các chuyên gia cũng cảnh báo việc đẩy giá đất đấu giá lên cao như vậy có thể là kết quả của các chiêu trò đầu cơ, khiến giá trị thực không phản ánh đúng nhu cầu. Mục đích là tạo nên các cơn sốt đất. Các cá nhân lợi dụng việc đặt cọc đấu giá nhằm mục đích thổi giá các khu đất liên quan. Thậm chí bất chấp rủi ro, hợp thức hóa mức giá bằng cách thanh toán đầy đủ theo mức giá đấu trúng, để lấy mức giá này làm căn cứ kích giá đất ở các huyện vùng ven, kích giá đất nhiều nơi leo thang, sốt ảo. Duy Minh