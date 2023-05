Giá đắt của sự nổi tiếng

Học sinh này đề cập đến một trong những bài hát của Bieber, Never Say Never (2010), cùng với chia sẻ: “Nếu anh ấy có thể nói 'đừng bao giờ nói không bao giờ', thì cháu cũng nên như vậy".

Năm 2011, bài báo trên tờ The New Paper dẫn lời một cô bé 13 tuổi cho rằng Bieber là động lực giúp cô vượt qua kỳ thi tốt nghiệp và đạt được ước mơ vào trường nữ sinh Raffles.

Chủ một salon ở New York (Mỹ) cho biết vào thời điểm đó, cứ 10 khách hàng nam thì có 6 người muốn để kiểu tóc này. Thậm chí, hầu hết bạn bè học lớp 6 của con trai cô đều muốn bắt chước phong cách của giọng ca Sorry.

Một số nhân vật có tên tuổi đã sử dụng sức ảnh hưởng của họ cho mục đích tốt. Ví dụ, tài tử "Titanic" Leonardo DiCaprio đã ủng hộ nhiều hoạt động vì môi trường, chẳng hạn bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn rừng, đại dương, biến đổi khí hậu.

Cầu thủ bóng đá Ai Cập Mohamed Salah tham gia vào các quảng cáo chống lạm dụng chất cấm và nhận được lời khen ngợi vì giúp tăng số lượng yêu cầu điều trị nghiện ma túy.

Taylor Swift thường sử dụng âm nhạc của mình để thu hút sự chú ý đến các vấn đề xã hội khác nhau. Ví dụ, bài hát được sáng tác năm 2019 - You Need To Calm Down - bày tỏ sự bênh vực của nữ ca sĩ với cộng đồng LGBT, trong khi Mean (năm 2010) có thông điệp chống lại bắt nạt.

Ca khúc mang đậm chất electropop The Man nêu bật tiêu chuẩn kép về phân biệt giới tính trong xã hội.

Nhưng văn hóa thần tượng cũng có mặt tối và tác động tiêu cực đến người hâm mộ. Bên cạnh việc các ngôi sao phải vật lộn với chứng nghiện ngập, bệnh tinh thần, sự tôn thờ quá mức có thể trở nên ám ảnh, dẫn đến những suy nghĩ và hành vi không lành mạnh.

Justin Bieber từng suy sụp tinh thần vào thời điểm mới kết hôn. Ảnh: People.



Nhiều nghiên cứu khác nhau đã phát hiện ra rằng sự ngưỡng mộ với người nổi tiếng càng mãnh liệt, nó càng tạo ra các vấn đề về cảm xúc và tâm lý, chẳng hạn mối bận tâm về hình ảnh cơ thể, đặc biệt là các cô gái tuổi teen tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện ngoại hình.

Vị thế mang lại sự giàu có và danh tiếng cho một người, nhưng nó cũng khiến họ phải sống dưới áp lực rất lớn khi luôn bị ai đó xem soi “nhất cử, nhất động”.

Justin Bieber, khi còn là một thiếu niên, đã nhiều lần bị pháp luật trừng phạt vì sử dụng rượu và ma túy.

Giọng ca Baby tiết lộ từng đối mặt với những cuộc đấu tranh về sức khỏe tâm thần, cảm thấy bị cô lập dù xung quanh là danh tiếng và tiền bạc.