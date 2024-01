Giả danh Phó Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa gọi điện đe dọa cán bộ huyện

Ngày 16/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trong khoảng 1 tháng trở lại đây, tại địa phương này xuất hiện tình trạng những kẻ xấu giả danh cán bộ lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh gọi điện đe dọa, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thủ đoạn mạo danh này tuy không mới, nhưng do lợi dụng danh tính cụ thể của các cán bộ công an, lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước nên rất dễ khiến người dân sập bẫy, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của cán bộ Nhà nước và lực lượng công an.

Điển hình, gần đây có người sử dụng số điện thoại 0948.683.917 tự xưng là Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa gọi đến số di động cá nhân của ông N.V.T., lãnh đạo phòng ở huyện Yên Định (Thanh Hóa), khiến ông T. suýt sập bẫy.