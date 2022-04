Giả danh nhân viên y tế, dọa F0 chuyển tiền để không bị đưa đi cách ly

Ngày 4/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin cảnh báo tới người dân về thủ đoạn giả danh nhân viên y tế lợi dụng dịch COVID-19 gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng đài Sở Y tế Thành phố cũng ghi nhận nhiều phản ánh của người dân về thủ đoạn này trong thời gian gần đây.



Cụ thể, Công an Thành phố cho biết, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là tự xưng là nhân viên của Trung tâm kiểm soát dịch COVID-19 gọi điện thoại yêu cầu người bị dương tính với SARS-CoV-2 gặp mặt làm việc, đề nghị chuyển tiền để không bị đưa đi cách ly. Đây là thủ đoạn giả danh nhân viên y tế để hù dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Các đối tượng này sử dụng các số điện thoại di động và các đầu số không xác định (như +18444 1265410, +18445 3440501…). Cơ quan Công an đề nghị người dân khi gặp trường hợp này thì cần báo ngay cho Công an địa phương để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.