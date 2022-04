Giả danh Công an, lừa đảo 300 triệu đồng

Tiếp đó, đối tượng yêu cầu chị A. không được kể sự việc cho người khác, nếu không sẽ bị truy tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Số tiền tiết kiệm phải được chuyển vào tài khoản của Lê Văn T., để cơ quan Công an giữ hộ. Kết thúc điều tra xong, nếu chứng minh A. không tham gia vụ án rửa tiền, thì sẽ hoàn trả số tiền đã chuyển.

Quá hoảng sợ, chị A. đã mang sổ tiết kiệm 300 triệu đồng của mình ra ngân hàng để rút tiền, rồi chuyển vào số tài khoản của Lê Văn T. theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo mà không báo cho người thân. Cùng ngày, chị A. nghi ngờ mình bị lừa nên đã đến Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh trình báo. Rất may, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của cơ quan Công an và ngân hàng nên số tiền chị A. đã không bị chúng chiếm đoạt.