Giả danh 'con gái' nhắn tin qua Facebook để lừa chuyển tiền

Công an thành phố Hà Nội thông tin, trên địa bàn xuất hiện việc người dân bị các đối tượng giả danh Công an gọi điện hướng dẫn cài đặt phần mềm Dịch vụ công “giả mạo” rồi chiếm đoạt tài sản. Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ Công an để thông báo, yêu cầu bổ sung, cung cấp thông tin dữ liệu dân cư qua điện thoại. Người dân tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng.