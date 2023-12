Giả danh cán bộ thuộc Bộ Công an, lừa đảo hơn 9 tỷ đồng

Tiếp nhận thông tin, Phòng PC02 triển khai tổ công tác, kiên trì rà soát, lần theo từng dấu vết, đầu mối liên quan đến Bình. Ngày 14/12, Phòng PC02 Công an TP.HCM phối hợp Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp bắt được Bình.

Do tin tưởng, chị P. nhiều lần chuyển cho Bình tổng cộng hơn 9 tỷ đồng. Sau đó chị P. nhiều lần yêu cầu trả tiền nhưng Bình đều trốn tránh không trả. Đến năm 2021, Bình bỏ trốn khỏi địa phương nên chị P. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Trước đó, ngày 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Phạm Thái Mai Hương (40 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, Hương mạo danh công tác tại Thanh tra Chính phủ, có mối quan hệ với nhiều cơ quan Trung ương và công an nên có thể can thiệp trong các vụ việc nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Muốn lấy lại tài sản bị lừa, nạn nhân phải đưa cho Hương một số tiền để đi "lo lót". Với thủ đoạn trên, bị can này đã lừa của chị T. và nhiều người khác hơn 10 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Hoàng Thọ