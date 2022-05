Gia chủ xúc động nhìn cả trăm người xếp hàng 'giải cứu' 229 con lợn bị sét đánh

Hàng trăm người xếp hàng dài giữa đêm giải cứu trang trại lợn

Cùng với đó, ngay sau khi vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, người dân các xã lân cận, các huyện lân cận (Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Vũ Thư),... đã lũ lượt kéo đến hỗ trợ gia chủ tiêu thụ kịp thời số lợn vừa bị sét đánh.

Cảnh hàng trăm người nô nức với nhiều phương tiện như xe lôi, xe máy, xe tải và ô tô con sáng đèn giữa đêm, khiến con đường làng nhỏ hẹp chật kín, kéo dài gần 500m khiến ông Nhã xúc động. Mỗi người một tay, không ai bảo ai, kiên trì đợi giải cứu từ 5h30 chiều cho tới gần 2 giờ sáng ngày hôm sau.

Hàng trăm người xếp hàng giữa đêm giải cứu trang trại lợn bị sét đánh, ngày 12/5

Chứng kiến cảnh đó mặc dù lòng đang rối bời nhưng ông Nhã cũng không giấu nổi sự xúc động. Sự chung tay, đồng lòng, giúp đỡ của bà con trong hoàn cảnh nghặt nghèo này đã giúp gia đình ông gỡ gạc được một phần vốn nho nhỏ.

Ông Nguyễn Văn Bưởng (56 tuổi, họ hàng với ông Nhã cho biết), từ trước tới giờ đây là thiệt hại lớn nhất do thiên tai gây ra trên địa bàn. Biết tin về vụ việc, ông Bưởng đã cùng nhiều con bà con trong làng xuống hỗ trợ gia đình ông Nhã tiêu thụ lợn thịt.

Trong khi đó, bà Hoàng Thị Vệ, chị gái ông Nhã buồn bã cho hay: "Cậu mợ đổ bao nhiêu tiền bạc, của cải, công lao mới được hơn 200 con lợn như thế này. Bỗng chốc biến cố này xảy đến thì biết đến bao giờ mới vực lại cho được".