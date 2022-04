Giá căn hộ Hà Nội tăng mạnh hơn TPHCM, đất nền nhiều nơi lại "nóng"

Cụ thể trong báo cáo quý I vừa công bố, Bộ Xây dựng cho biết giá căn hộ chung cư tại các địa phương đều có xu hướng tăng, tỷ lệ tăng bình quân khoảng 3% so với thời điểm cuối năm 2021.

Riêng ở Hà Nội, giá nhà chung cư tăng khoảng 4-5% so với cuối năm 2021. Theo Bộ Xây dựng, mức tăng này cao hơn so với tại TPHCM khi TP này chỉ có mức tăng khoảng 1-2% so với cuối năm 2021.

Ngoài ra theo Bộ Xây dựng, giá nhà ở riêng lẻ, đất nền có biên độ tăng cao hơn so với căn hộ chung cư (bình quân tăng khoảng 5-10% so với quý trước).