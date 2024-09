Giá cà phê hôm nay (29-9): Giảm sản lượng, nhưng tăng tổng giá trị xuất khẩu

Giá cà phê tại thị trường trong nước giảm nhẹ. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 9-2024, lượng cà phê xuất khẩu tiếp tục ghi nhận giảm 16,2% so với cùng kỳ năm trước, còn 21.398 tấn. Tuy nhiên, nhờ giá xuất khẩu cà phê bình quân tăng tới 75% so với cùng kỳ năm trước (lên mức 5.469 USD/tấn) đã kéo kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt 117 triệu USD, tăng 46% so với cùng kỳ. Thị trường cà phê trong nước giảm nhẹ. Giá cà phê trong nước được cập nhật như sau, thị trường cà phê trong nước hôm nay tăng, giảm trái chiều từ 400 - 600 đồng/kg nằm trong khoảng 121.400 - 122.600. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 121.800đ đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum là 122.600 đồng/kg. Ảnh minh họa / Vietnam+ Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 121.400 đồng tăng 600 đồng/kg so với ngày hôm qua, ở Pleiku và Ia Grai cùng giá 121.300 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum ở mức giá 121.600 đồng/kg giảm 400 đồng/kg so với ngày hôm qua; tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá 121.600 đồng/kg giảm 400 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 121.600 đồng/kg tăng 6.00 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 122.600 đồng/kg tăng 600 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 122.500 đồng/kg. Cập nhật giá cà phê thế giới trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9-2024 trên sàn London ở mức 5.482 USD/tấn, giảm 45 USD so với đầu phiên giao dịch. Kỳ hạn giao hàng tháng 11-2024 là 5.203 USD/tấn, giảm 39 USD; kỳ hạn giao hàng tháng 1-2025 là 5.203 USD/tấn, giảm 39 USD và kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 là 4.808 USD/tấn, giảm 51 USD. Trong đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York giảm ở cả các kỳ hạn, dao động ở mức 261,20- 269,15 cent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12-2024 là 269,15 cent/lb; giảm 4,75 cent/lb so với đầu phiên. Kỳ giao hàng tháng 3-2025 là 266,90 cent/lb, giảm 4,85 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 5-2025 là 264,35 cent/lb, giảm 4,70 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7-2025 là 261,20 cent/lb, giảm 4,40 cent/lb. Giá cà phê Arabica Brazil tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12-2024 là 321,56 USD/bao 60kg, tăng 0,16%; kỳ giao hàng tháng 3-2025 là 320,90 USD/bao, giảm 1,79%; kỳ giao hàng tháng 5-2025 là 325,45 USD/bao, giảm 1,87% và giao hàng tháng 7-2025 là 321,30 USD/bao, giảm 1,77%. VIỆT CHUNG